الرياضة

إهانة شهداء الاهلي.. تسريب صوتي يفضح رضا عبد العال ويورطه مع جماهير القلعة الحمراء

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رياض - احمد صلاح - إنتشر خلال الساعات القليلة الماضية تسريب صوتي للكابتن رضا عبد العال لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر تسبب في حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي جعل محامي القلعة الحمراء يتقدم ببلاغ للنائب العام ضده.

تسريب صوتي للكابتن رضا عبد العال

 

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر قال رضا عبد العال :” لماذا نلعب الدوري؟ جميع الأندية تذهب إلى اللعب في الإسماعيلية لماذا لا يذهب النادي الأهلي للعب في تلك المحافظة ؟ يجب أن تنسحبوا من بطولة الدوري المصري بدلًا من الخوف وعدم الذهاب إلى بورسعيد والإسكندرية والإستكفاء لخوض جميع المباريات في برج العرب.

وأضاف عبد العال :” كل هذه المبررات التي تظهر من النادي الأهلي فيما يخص التحكيم والملاعب التي سيخوض فيها مبارياته وبعدها لم تنجحون في الحصول على لقب الدوري ، الأكيد أن الجماهير هي من إستفزت جمهور الإسماعيلي لدرجة أنهم قاموا بإلقاء الحجارة على الأتوبيس”.

أول تعليق من رضا عبد العال على التسريب الصوتي

وبمواجهته بالتسريب الصوتي المنسوب له قال رضا عبد العال أنه حقيقي وليس مفبرك كما يحاول البعض أن يدافع عنه ولفت الانتباه إلى أنه كان يوجه حديثه لواحد من جماهير الأهلي وأنفعل بسبب إعتداء المشجع عليه بالسب والقذف قائلًا :” شتم أمي وأبويا بأقذر الألفاظ” وكان يجب أن أقوم بالرد عليه.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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