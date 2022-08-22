انت الان تتابع خبر "لحسم البطولة".. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك جوسفالدو فيريرا، قائمة الفارس الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري التي تجمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

تم الكشف منذ قليل عن قائمة الفارس الأبيض التي تستعد لخوض اللقاء، والتي شهدت غياب اللاعب إسلام جابر عن قائمة الفريق التي تستعد للقاء الحاسم لبطولة الدوري، مع استمرار غياب الظهير الأيمن الشاب محمد طارق، واللاعب رزاق سيسية الغائب عن التدريبات منذ فترة طويلة، يحتاج الزمالك لنقطتين أو ثلاثة نقاط ليحسم لقب الدوري في الموسم الحالي وللمرة الثانية على التوالي.

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، والتي تنقل لكم مباشرة عبر قنوات اون تايم سبورت مباشرة في مصر والشرق الأوسط بتعليق بلال علام على أحداث اللقاء مباشرة.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم .

في خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام.

في خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو”– سيد عبدالله “نيمار”.

في خط الهجوم: سيف الجزيري – عمر السعيد – يوسف أسامة نبيه .

يحتل الزمالك المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الثاني في الترتيب، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن المصري الـ12 في الترتيب.