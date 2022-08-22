"مش هسيبه للخطيب".. مرتضي منصور يتحدي محمود الخطيب ويقترب من حسم صفقة الموسم

في سياق آخر كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد دخلت في مفاوضات مكثفة مع إدارة سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع مهاجم الفريق شادي حسين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، يذكر أن اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للأهلي بعد موافقة ناديه والاتفاق الذي تم خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى حصول الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على توقيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوزا صعبا بنتيجة هدف دون رد على فريق فاركو في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز ، وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلي النقطة 75 محتلا بها صدارة ترتيب جدول المسابقة وبفارق 7 نقاط عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة.