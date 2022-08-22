"مش عايزكوا".. سواريش يقرر رحيل ثنائي نجوم الأهلي - اعرف السبب

واستقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق على القائمة المبدئية للراحلين عن صفوف الفريق نهاية الموسم وذلك بالاتفاق مع لجنة التخطيط بالناد واستقرا على رحيل عدد من اللاعبين جاء من ضمنهم الثنائي حسام حسن وصلاح محسن.

ويأتي رحيل الثنائي حسام حسن وصلاح محسن فى صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا لضم الثنائي شادي حسين ومصطفى ميسي وذلك بناءا على رغبة ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله الاخير سلبيا مع الإسماعيلي فى برج العرب بالإسكندرية، حيث أصبح فى المركز الثالث برصيد 64 نقطة خلف بيراميدز الثاني والزمالك المتصدر برصيد 75 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة فى الدورى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق انبي يوم الاربعاء المقبل فى مباراة تحصيل حاصل، وذلك على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.