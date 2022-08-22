نايل سات| القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

انت الان تتابع خبر نايل سات| القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزيوالان مع التفاصيل

ليفربول ومانشستر يونايتد

رياض - احمد صلاح - القنوات الناقلة لمباراةواحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ماهى القنوات التي ستقوم بنقل قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في المواجهة التي ستنطلق اليوم الأثنين الموافق 22 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق ليفربول تلك المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين فقط من التعادل امام فولهام وكريستال بالاس ويسعى لتحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاثة.

بينما يدخل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع عشر في سلم ترتيب البطولة بلا شي من النقاط بعد ان تلقى الهزيمة في المباراة الأولى على يد برايتون بهدفين مقابل هدف، بينما تلقى الهزيمة في المواجهة الثانية على يد برينتفورد بأربعة أهداف دون رد.

التشكيل المتُوقع للفريقين

ومن المُتوقع أن يدخل فريق ليفربول تلك المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، لويس دياز.

بينما ومن المُتوقع أن يدخل فريق مانشستر يونايتد تلك المواجهة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى : ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: دييجو دالوت، رافاييل فاران، هاري ماجواير، مالاسيا.

خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، كريستيان إريكسين.

خط الهجوم: جادون سانشو، كريستيانو رونالدو، ماركوس راشفورد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المُنتظر ان تذُاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج، كما قامت القناة بإسناد المباراة إلى المعلق الرياضي الكبير حفيظ دراجي، ويمكنكم الحصول على تردد القناة على النحو التالي:

تردد 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز 27500

كما يتواجد عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد وهم:

قناة CBC Sport HD Azerbaijan

قناة 1 TV HD Afghanistan

قناة Turkmenistan