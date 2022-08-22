اتفرج من البيت.. 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم الأثنين

مانشستر يونايتد ضد ليفربول
وأعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقامة المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في المواجهة التي يرغب فيها كل فريق في تحقيق الفوز والانتصار من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاثة.
ويرغب رجال يورجن كلوب بقيادة محمد صلاح من تحقيق الفوز والانتصار من اجل مصالحة الجماهير بعد التعادل في اول مباراتين والبداية كانت في مواجهة فولهام بهدفين لكل فريق، وامام كريستال بالاس بهدف لكل فريق، ويرغب في تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من المراكز الأولى من الدوري الإنجليزي بعد تصدر آرسنال للبطولة بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في ثلاثة مباريات متتالية رفقة المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا.
ومن المُقرر أن تذُاع فعاليات مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير الجزائري حفيظ دراجي، كما ستذُاع المواجهة عبر القنوات التالية المفتوحة:
SuperSport HD 2 alb
beIN Sports HD 3 TR
Sky Sports Ultra HD (4K)
V Sport Premium HD
Eleven Sports 1 HD portugal
Sky Sports Premier League UK
Sky Sport Football Italia
DAZN 1 Espana HD
Arena Sport 1 HD Premium Serbia
SuperSport Premier League