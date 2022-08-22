انت الان تتابع خبر اتفرج من البيت.. 10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

مانشستر يونايتد ضد ليفربول

رياض - احمد صلاح - يتساءل عدد كبير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ماهى القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بناديفي المواجهة التي ستقام اليوم الأثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجارى على ستاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحُمر في إطار الجولة الثالثة من البريميرليج.

وأعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقامة المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في المواجهة التي يرغب فيها كل فريق في تحقيق الفوز والانتصار من أجل الحصول على نقاط المباراة الثلاثة.

ويرغب رجال يورجن كلوب بقيادة محمد صلاح من تحقيق الفوز والانتصار من اجل مصالحة الجماهير بعد التعادل في اول مباراتين والبداية كانت في مواجهة فولهام بهدفين لكل فريق، وامام كريستال بالاس بهدف لكل فريق، ويرغب في تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من المراكز الأولى من الدوري الإنجليزي بعد تصدر آرسنال للبطولة بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في ثلاثة مباريات متتالية رفقة المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا.

ومن المُقرر أن تذُاع فعاليات مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول اليوم عبر قناة بين سبورت بريميوم 1، على أن يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير الجزائري حفيظ دراجي، كما ستذُاع المواجهة عبر القنوات التالية المفتوحة:

SuperSport HD 2 alb

beIN Sports HD 3 TR

Sky Sports Ultra HD (4K)

V Sport Premium HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Sky Sports Premier League UK

Sky Sport Football Italia

DAZN 1 Espana HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

SuperSport Premier League