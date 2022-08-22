انت الان تتابع خبر تسريب صوتي لرضا عبد العال.. وقعة في ورطه مع الأهلي وفضح كل حاجة والان مع التفاصيل

تسريب صوتي لرضا عبد العال يوقعه في ورطه

رياض - احمد صلاح - نتشر مؤخراً تسريب صوتي لرضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الذي سبب حالة من الجدل الكبير على السوشيال ميديا، وهذا الأمر جعل محامي الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضده.

وتحدث رضا عبد العال في تسريب صوتي قائلاً “الدوري معمول ليه، الفرق كلها بتروح الإسماعيلية.. ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلية.. انسحبوا أفضل من الدوري طالما خايفين تروحوا تلاعبوا المصري والإسماعيلي وكل الماتشات في إسكندرية بس”.

واستكمل قائلاً “وكل ده والأهلي ما أخدش الدوري، أكيد جماهير الأهلي استفزتهم فحصل كدا وضربوهم.. طالما الأهلي مش عايز يروح الإسماعيلي ميشتركش في الدوري”.

تعليق رضا عبد العال على التسريب

وأكد رضا عبد العال على صحة التسريب الصوتي، ولفت الانتباه إلى أنه كان يوجه حديثة إلى أحد جماهير النادي الأهلي، وانفعاله السبب ورائه هو أعداء المشجع عليه بالذف والقضف، وقال “شتم أمي وأبويا بأقذر الألفاظ”