انت الان تتابع خبر صفقات الزمالك الجديدة.. شوبير بيفرح قلب الزملكاوي بيها ومن بينهم زكريا الوردي والان مع التفاصيل

صفقات الزمالك الجديدة يكشفها شوبير

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقاً، بالكشف عن صفقات الزمالك الجديدة، وهي التي تم حسمها أثناء فترة الميركاتو الصيفي الحالي، والاستعداد إلى الموسم الكروي الجديد.

وأكد شوبير خلال العديد من التصريحات الإذاعية من خلال برنامج “مع شوبير” صباح اليوم الإثنين، قائلاً “هناك عدد من الصفقات يتنازع عليها الأهلي والزمالك في الوقت الحالي، وكل الأسماء المطروحة حالياً والتي يتم تداولها عبر العديد من المواقع هى التي تم الحديث عنها بالفعل من جانب القطبين”.

واستكمل أحمد شوبير قائلاً “زكريا وردي موجود في القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي وبعدها سيعلن الزمالك عن تعاقده مع اللاعب المغربي بشكل رسمي، لسه فيه كلام مع إبراهيما نداي على أنه يكون موجودا الفترة اللي الجاية زي ما فيه مفاوضات مع أحمد أيمن منصور، هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندري عليه كلام، ومحمود جاد حارس مرمى فريق انبي”.

وأنهي شوبير قائلاً “الأهلي والزمالك بيتكلموا على محمد رضا بوبو، بالإضافة لـ ناصر منسي، محمد هلال، وأحمد ياسين، وده احتماليات لـ شكل ميركاتو نادي الزمالك خلال المرحلة المقبل”.