انت الان تتابع خبر بطولة لسيارات الدفع الرباعي يوم الجمعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تنطلق يوم الجمعة المقبل الجولة الثانية من بطولة "ماونتن ديو" للدفع الرباعي، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، والذي يقام بجانب السيتي مول.



وستعلن يوم غد الثلاثاء قائمة المشاركين في السباق وإجراء قرعة أرقام المتسابقين وترتيب الانطلاق، في نادي السيارات الملكي، وتجري يوم الأربعاء، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق ومخطط المسار في كراج أبو طوق في المنطقة الصناعية في منطقة بيادر وادي السير، وسيتم يوم الخميس المقبل، التدريب على مسار السباق سيرا على الأقدام.



ويضم السباق الجولة الثانية من بطولة "ماونتن ديو" للدفع الرباعي للمبتدئين الأولى التي تقام على مسار خاص، بالإضافة إلى المسار الاعتيادي للمحترفين، وتضم بطولة الأردن هذا الموسم 3 سباقات موزعة على جميع أرجاء المملكة.



ووفقا للتعليمات التكميلية، يتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة وجولة لأفضل 15 نتيجة.