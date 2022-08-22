انت الان تتابع خبر روني يطالب بعدم إشراك رونالدو في مباراة الاثنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعرب مدرب دي سي يونايتد الأمريكي واين روني، في عموده الخاص بصحيفة "التايمز" عن تفاؤله بشأن قدرة فريقه السابق مانشستر يونايتد، على الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة ليفربول المرتقبة، الاثنين، قائلا: "في حال لعب بنفس الصورة التي حدثت أمام برينتفورد، سيعاني اليونايتد من هزيمة ربما أسوأ من خماسية ليفربول في الموسم الماضي".



وأضاف روني "لا أتوقع أن يحدث ذلك.. لكن بطبيعة الحال، لا أرى مانشستر يونايتد قادرا على تحقيق الفوز.. لكني أؤمن بأن هناك رد فعل سيحدث، ربما يخرجون بتعادل أو خسارة بهدف وحيد".



وعن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أجاب: "لو كنت مكان (المدرب) إيريك تين هاج، لن أشرك كريستيانو أو ماركوس راشفورد، حيث سيكون هدفي الأساسي هو ضخ الطاقة في أرض الملعب".



وتابع: "عدم تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب في المركز رقم 9، أدى إلى اعتمادهم الكبير على رونالدو أمام برينتفورد، رغم عدم تدربه كثيرا مع الفريق، وحاجته للوقت من أجل الحصول على جاهزية المباريات".



وختم روني: "كما أنه (رونالدو) أوضح أنه يريد مغادرة النادي.. لا أعرف أسبابه، لكن سبق أن قلت إنه يجب السماح له بالرحيل.. فهو لاعب عظيم، ويسجل الأهداف دائما.. لكن هدف تين هاج هو بناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب، في غضون 3 أو 4 أعوام، وبالتالي إعادة البناء باللاعبين الصغار".