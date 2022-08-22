

انت الان تتابع خبر فيوري وأوسيك .. كل شيء أو لا شيء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مروج تايسون فيوري ، فرانك وارين ، إن مباراة توحيد الوزن الثقيل مع أولكسندر أوسيك "ستُنجز".



وكان الأوكراني أوسيك فاز على أنتوني جوشوا بالنقاط للمرة الثانية مساء السبت ، واحتفظ بلقب WBA و IBF و WBO ، قبل أن يقول عن فيوري: "أنا مقتنع بأنه يريد محاربي. أريد أن أحاربه ".



قال فيوري مؤخرًا إنه يخطط للبقاء في التقاعد ، ولكن في أعقاب فوز أوسيك ، نشر مقطع فيديو يقول: "سأقضي على كليهما [أوسك وجوشوا] في نفس الليلة ... احصل على دفتر شيكاتك اللعين."



وقال وارن لراديو بي بي سي 5 لايف يوم الاثنين: "سيكون هو وأوسيك قتالًا جيدًا حقًا. إنها معركة أعتقد أنها ستحدث لأن كلا الفريقين يودان رؤية ذلك يحدث ".



"قال أوسيك بعد المعركة إنها المعركة الوحيدة التي يهتم بها ، وهي بالتأكيد نفس الحالة مع تايسون. إنها مجرد مسألة أين سيولد أكبر دخل لأنه معركة فريدة من نوعها ، معركة تاريخية.



"إنها المرة الأولى التي يعلم الله فيها كم من الوقت تبقى الأحزمة الأربعة على المحك. كلا المقاتلين لم يهزم. ستأسر هذه المعركة عالم الملاكمة بأسره ".ترك وارن الباب مفتوحًا أيضًا لصدام محتمل بين البريطانيين بالكامل بين فيوري و جوشوا.



وقال: "إذا تمكن جوشوا من تحقيق فوزين تحت حزامه ، وأعتقد أن تايسون سيهزم أوسيك ، فقد تكون هذه معركة يجب خوضها". "ولكن يجب على جوشوا إعادة تأسيس نفسه قبل أن تتمكن حتى من التفكير في معارك من هذا القبيل."



في غضون ذلك ، قال جوشوا ليلة الأحد "لقد خذلت نفسي" بسلوكه بعد القتال في جدة. بعد الجرس الأخير ، رمى جوشوا اثنين من أحزمة أوسيك قبل أن يخرج من الحلبة ، ليعود لاحقًا ويلقي خطابًا مليئًا بالشتائم.



"أتمنى لـ (أوسيك) النجاح المستمر في سعيكم لتحقيق العظمة. كتب جوشوا على Instagram. "بالأمس كان علي أن آخذ نفسي إلى مكان مظلم للتنافس على أحزمة البطولة! خضت معركتين ، واحدة مع أوسيك والأخرى مع مشاعري وكلاهما تغلبت علي.



"سأكون أول من يعترف ، لقد خذلت نفسي. لقد تصرفت بدافع العاطفة والعاطفة الخالصة وعندما لا أتحكم في الأمر ، لم يكن الأمر رائعًا. أنا أحب هذه الرياضة كثيرا وسأكون أفضل من الآن فصاعدا ".

