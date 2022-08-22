انت الان تتابع خبر كاسيميرو يغادر القلعة البيضاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى نادي ريال مدريد مؤتمرًا صحفيًا من أجل توديع خوان كارلوس كاسيميرو الذي أتم إنتقاله إلى فريق مانشستر يونايتد هذا الصيف وبعقد لمدة 5 سنوات .



وقال كاسيميرو: "صباح الخير جميعًا. كما تعلمون، أنا لا أحب إثارة الجدل، سأحاول التحدث بقلب كبير. عندما وصلت أنا وزوجتي إلى هنا لم أكُن أعرف أي شخص، ذهبنا إلى بلد جديد، إلى نادٍ يعرفه الكثير من الناس" .



وأضاف: "هنا بنينا حياتنا وعائلتنا بعد أن إتّصل بي ريال مدريد، ولكن قبل الوصول كنت متأكدًا من أنني سأذهب للعب في الفريق الأول ولكن قبل ذلك واجهت التحدي باللعب في الكاستيا. لقد كان حلمًا كبيرًا ، تعلمت قيم هذا النادي، إنه أجمل شيء في هذا النادي" .



وواصل: "لا أستطيع الكلام..عندما وصلت إلى هنا لم أكن أعرف أحدًا، وقد بنيت حياتي هنا مع زوجتي، كان لديّ الإيمان بأنني أستطيع اللعب لـ ريال مدريد وسألعب للفريق الأول، ولكن في البداية يجب عليّ اللعب مع الكاستيا، لقد تعلّمت القيم هناك وهو أجمل شيء في هذا النادي".



وأتم: "هذا النادي سيستمر في الفوز وهي هوية هذه المدينة. في يوم من الأيام سأعود بالتأكيد لإظهار القيم أكثر. أنا متأكد من ما تعلّمته سيكون مفيدًا بالنسبة لي. شكرًا يا رئيس، شكرا جزيلا ومعكم سيكون النادي لديه مستقبل مشرق. هلا مدريد" .

