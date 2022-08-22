انت الان تتابع خبر عاجل – موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسدل الستار اليوم الأثنين الموافق 15 أغسطس 2022، عن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، بمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.

وتعتبر مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد هي المباراة الوحيدة التي سوف تلعب اليوم، حيث انتهت باقي مباريات هذه الجولة أمس الأحد.

ويسعي ليفربول بقيادة نجم منتخب مصر محمد صلاح في تحقيق الفوز في أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أولد ترافورد خاصة بعد التعادل مع كريستال بالاس في الجولة السابقة من البريميرليج بنتيجة هدف لكل فريق.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي :