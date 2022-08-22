انت الان تتابع خبر الأردن تستعد للتواجد بقوة في فرنسا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد المنتخب الوطني للتايكواندو، للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التي ستنطلق في فرنسا، خلال الفترة من 31 الحالي حتى 7 الشهر المقبل.وأكد اتحاد التايكواندو، أن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة ، تأتي سعيا لمزيد من الإنجازات على الصعيدين الجماعي والفردي.وقال الناطق الإعلامي للاتحاد فيصل العبداللات، إن المشاركة الأردنية في هذه البطولة، هي امتداد للمشاركات الأردنية؛ بحثا عن منصات التتويج في المحافل العربية والآسيوية والعالمية.وأشار إلى أن المنتخب الوطني يواصل تدريباته بمعنويات عالية وتصميم على تحقيق الإنجاز الذي اعتادت عليه التايكواندو الأردنية.بدوره، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف أن اللاعبين المشاركين في البطولة وصلوا إلى مرحلة عالية من الجاهزية الفنية والبدنية؛ استعدادا لتحقيق إنجاز جديد.