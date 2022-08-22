عاجل.. ضبط 5 أشخاص ألقوا الحجارة على أتوبيس مشجعي الأهلي.. بيان رابطة الأندية

انت الان تتابع خبر عاجل.. ضبط 5 أشخاص ألقوا الحجارة على أتوبيس مشجعي الأهلي.. بيان رابطة الأنديةوالان مع التفاصيل

ضبط 5 أشخاص ألقوا الحجارة على أتوبيس مشجعي الأهلي

رياض - احمد صلاح - استطاعت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية أن تلقي القبض على 5 أشخاص قاموا بإلقاء الحجارة على أتوبيس مشجعي النادي الأهلي، وهم الذين سببوا الكثير من الأضرار الكثيرة فيه، وتهشم الزجاج.

وانتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات التي تظهر فيه اعتداء جانب من جماهير النادي الإسماعيلي، على أتوبيس مشجعي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عصر اليوم في برج العرب، والصور ومقاطع الفيديو أوضحت مدى وصول الاعتداء، وتم إلقاء القبض على 5 ممن فعلوا ذلك الأمر.

بيان رابطة الأندية بخصوص الاعتداء على اتوبيس مشجعي الأهلي

ومن ناحية رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب أعلنت أنها سوف تتخذ الإجراءات بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم ضمن مباريات مسابقة الدوري الممتاز من مؤجلات البطولة، وذلك بعدما تعدى جماهير الأصفر على جماهير الأحمر المتجه إلى ستاد برج العرب في الإسكندرية.