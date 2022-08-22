مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العرب.. استعدوا للقاءات الممتعة

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مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العرب 2022

رياض - احمد صلاح - قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العرب 2022 التي تقام في الجزائر، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد متابعتها جميع عشاق الساحرة المستديرة.

وسوف تقام بطولة كأس العرب للناشئين في الجزائر في الفترة من 23 أغسطس إلى يوم 8 سبتمبر القادم، والقرعة الخاصة ببطولة كأس العرب للناشئين أوقعت منتخب مصر في المجموعة الرابعة، وهي التي تضم معه المملكة العربية السعودية ولبنان وسورياً.

وجاء منتخب مصر أمام السعودية يوم الأربعاء القادم 24 أغسطس الساعة 7 مساءاً.

ومنتخب مصر أمام منتخب لبنان يوم السبت القادم 27 أغسطس الساعة 4 مساءاً.

ومنتخب مصر ضد منتخب سوريا يوم الثلاثاء القادم 30 أغسطس الساعة 7 مساءاً.

قائمة منتخب الناشئين

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه وعبدالرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر

خضر وأحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.