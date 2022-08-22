بعد التعادل مع الإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

انت الان تتابع خبر بعد التعادل مع الإسماعيلي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوريوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في لقاء ممل ويفتقد للحماسة والإثارة الكروية، تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بدون أهداف، على أرضية ستاد الجيش المصري ببرج العرب، في مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

اللقاء كان باهت ويعد من أسوأ مواجهات الفريقين من حيث الأداء الفني.

الأهلي تعادل للمرة العاشرة هذا الموسم والثانية على التوالي بعد التعادل مع إيسترن كومباني، وسط سخط وغضب من جماهير القلعة الحمراء من أداء الفريق تحت قيادة مدربه ريكاردو سواريش.

بينما واصل الإسماعيلي غيابه عن الفوز على الأهلي الممتد منذ 12 عام، حيث كان اخر فوز للدراويش على الفريق الأحمر بالدوري في نوفمبر 20120.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المباراة المقبلة للأهلي ستكون بمواجهة إنبي في الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز، وستقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أغسطس 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.