مباراة تصحيح المسار| موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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عمر شويل - جدة تترقب جماهير الكرة الإنجليزية موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز اللقاء الذي لا يقبل القسمة على إثنين، خاصة بعد تعادل ليفربول في الجولتين السابقتين، بينما اليونايتد خسر في المباراتين، وهناك حالة كبيرة من الغضب بين جماهيره وإدارة النادي بسبب تراجع الفريق في السنوات الماضية، وعدم تحقيقه أي ألقاب محلية أو دولية للكبير الإنجليزي من بعد رحيل السير أليكس فيرجسون منذ 9 أعوام، رغم تولي الإدارة الفنية مدربين كبار ولكن النتائج غير جيدة.

هناك حالة كبيرة من الترقب للمباراة خاصة بعد أن كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن المباراة مهددة بالإلغاء بسبب وجود توقعات بحضور جماهير الشياطين الحمر، وإقامة أحتجاجات ضد العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد اعتراضاً على سوء النتائج في الفترة السابقة، وفي هذا الصدد صرح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه يتمنى إقامة اللقاء لأن الجدول مزدحم، ولا يوجد وقت لتأجيل اللقاء وأنه في حالة إلغاء المباراة فأنه من حقه الثلاث نقاط.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

20.00 : – بتوقيت غرينتش.

21.00 : – بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

22.00 : – بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

23.00 : – بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق.

القنوات الناقلة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

كلوب: بداية يونايتد السيئة لن تسهل مهمتنا#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #ليفربول https://t.co/VgN5VmJZNd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) كلوب: بداية يونايتد السيئة لن تسهل مهمتنا#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #ليفربول https://t.co/VgN5VmJZNd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2022

تنقل جميع مباريات البريمرليج عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية بصورة حصرية، في منطقة شمال أفريقيا والوطن العربي من المحيط للخليج، ولقاء اليوم سوف يذاع عبر قناة بي إن HD 1 ويعلق عليها المعلق حفيظ الدراجي.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 180 مباراة كان الفوز من نصيب فريق اليونايتد في 68 مباراة، بينما فاز فريق ليفربول في 62 مباراة وحل التعادل في 50 لقاء، سجل الشياطين الحمر 243 هدف في شباك الريدز، بينما سجل الريدز 241 هدف في شباك اليونايتد، كانت نتيجة أخر مباراة جمعت الفريقين في الدور الثاني الموسم الماضي، وحقق ليفربول الفوز بنتيجة 4- صفر، سجل النجم المصري محمد صلاح هاتريك في هذا المباراة.

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