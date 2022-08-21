ليدز يكتسح تشيلسي في البريميرليغ

ليدز يكتسح تشيلسي في البريميرليغمني فريق تشيلسي بهزيمة ساحقة أمام مضيفه ليدز يونايتد (0-3) في المباراة التي جرت بينهما يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ليدز بالهدف الأول عن طريق برندن آرونسون، في الدقيقة 33، قبل أن ضييف رودريجو مورينو الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالدقيقة 37، ثم أحرز جاك هاريسون الهدف الثالث بالدقيقة 69 من عمر المباراة.

بهذه الهزيمة تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد ليدز يونايتد إلى 7 نقاط، ليقفز إلى وصافة الدوري خلف آرسنال المتصدر بـ9 نقاط.

واستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بالفوز على إيفرتون بهدف نظيف في الجولة الأولى من البطولة، ثم تعادل أمام توتنهام بنتيجة 2-2 في ديربي لندن بالجولة الثانية، بينما ليدز فاز على وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل مع ساوثهامبتون، بهدفين لمثلهما.