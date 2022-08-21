نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الجريحين.. موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ، يسدل الستار مساء الإثنين 22 أغسطس 2022 على منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022 ، حيث يحتضن ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، في كلاسيكو إنجليزي مثير، يجمع فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد ، الجريحان من الجولتين الأوليين، وإن كانت كارثة الشياطين الحمر الأكبر، بخسارتين متتاليتين، دفعته لتذيل ترتيب البريميرليج مبكرًا، فيما فشل الريدز حتى الآن في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة.

نتناول خلال التغطية التالية، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الـ31 من الدوري الإنجليزي “بمسماه الجديد”، إلى جانب تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول .

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

على وقع هزيمتين مدويتين في الموسم الماضي بالـ Premier League ، يجدد فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد الموعد مع مواجهة جديدة.

حيثما تمكن الليفر من إلحاق خسارتان “مذلتان” بالمان يونايتد في الموسم المنقضي ذهابًا (5-0) وإيابًا.

تمكن الشياطين الحمر نسبيًا من تعويضهما بانتصار “ودي” كبير (4-0) في بطولة كأس بانكوك 100 عام، في يوليو الماضي.

ويتقاسم الفريقان الرغبة في تسجيل فوزهما الأول في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي .

وقد يرضي المارد الأحمر التعادل، الذي سيكسر حالة الانكسار الحالية للفريق.

بينما لن يتنازل الريدز عن الانتصار، بغية ملاحقة غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة مانشستر سيتي.

والذي يمضي في طريقه نحو لقب ثالث على التوالي، سيكون التاسع في تاريخه بالمسابقة.

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 قبل انطلاق مواجهة Manchester United vs Liverpool :

كانت مواجهات الأسبوع الثالث من البريميرليج ، قد انطلقت يوم أمس السبت 20 أغسطس 2022.

حيثما تمكن توتنهام من الفوز على ضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف.

كما حقق أرسنال فوزًا ثمينًا على بورنموث (3-0)، دفعه لاعتلاء صدارة المجموعة.

بينما خسر ليستر سيتي على أرضه من ساوثهامبتون (1-2).

وتستكمل الجولة يوم الأحد 21 أغسطس، من خلال مباراة ليدز يونايتد وتشيلسي ، إضافة إلى مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي.

نادي مانشستر يونايتد

نستهل تغطيتنا مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .

والذي يخوض لقائه الثالث في البطولة الإنجليزية التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها، تحت شعار “أكون أو لا أكون”.