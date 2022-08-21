انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر ببطولة الدوري الممتاز على أرضية ملعب برج العرف مساء اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022.

ويسعى الأهلي عدم ضياع أي نِقَاط أخري في الدوري المصري بعد التعادل في المباراة السابقة أمام إيسترن كومباني بدون أهداف ، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 62 نقطة، فيما يوجد الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة:

يلتقي الأهلي نظيره الإسماعلي في الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم نقل اللقاء على قناة ON Time Sports 1 HD بتعلق بلال علام