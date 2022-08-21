انت الان تتابع خبر رسمياً.. طارق حامد يخوض مباريات الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحصل على الكفاءة المالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اصبح بإمكان نادي اتحاد جدة السعودي، من قيد نجمه المصري طارق حامد، بعد حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بعد تسديد 43 مليون ريال سعودي، تمثل كافة الالتزامات المالية على النادي.

أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، صرح بأن ناديه قد حصل على شهادة الكفاءة المالية من قبل وزارة الرياضة السعودية.

مشاركة طارق حامد في الدوري السعودي

وأصبح بإمكان النادي الجداوي من تسجيل صفقاته الجديدة وهم المصري طارق حامد، البرتغالي هيلدر كوستا والسعوديان أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي.

طارق حامد انضم لصفوف اتحاد جدة بعد أن انتهى عقده مع الزمالك.

لكن على الرغم من حصول النادي على الشهادة، لكنه يبقى ممنوعاً من تسجيل لاعبين في فترة انتقالات يناير 2023، وذلك على خلفية معاقبته من قبل اتحاد الكرة السعودي بسبب تعاقده مع المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السابق، فيما يعرف إعلامياً بقضية التسجيلات الصوتية.