انت الان تتابع خبر مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كل التفاصيل عن كلاسيكو الشياطين الحمر والدراويش والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يحتضن ستاد الجيش المصري في برج العرب، مباراة الأهلي والإسماعيلي، في لقاء مؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

وعلى الرغم أن المباراة لا تشكل أهمية في صراع الفوز بالدوري أو الهبوط، لكن يظل الكلاسيكو له رونقه وحرص محبي الكرة المصرية على متابعته، لذلك نقدم لكم كافة تفاصيل المباراة.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي والإسماعيلي

المباراة ستقام اليوم الأحد 21 أغسطس، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

المباراة سيتم نقلها بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ترتيب الفريقين في الدوري

الأهلي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 9 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 56 هدف واستقبلوا 20.

الإسماعيلي في المركز الحادي عشر، برصيد 36 نقطة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 وخسر 12 مباراة مع تسجيل 26 هدف واستقبال 35.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي