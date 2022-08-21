نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتفاضة للفوز الأول.. موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة ، تستكمل مساء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023/2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف ملعب انويتا في مدينة سان سيباستيان الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا برشلونة وريال سوسيداد ، حيث يسعى البارسا إلى تحقيق الانتصار الأول في الليغا ، بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، فيما يطمح الفريق الباسكي إلى تدشين فوزه الثاني في الموسم الجديد.

نتناول خلال التغطية التالية، كل المعلومات والتفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 92 من الدوري الإسباني ، علاوة على تاريخ مواجهات ريال سوسيداد وبرشلونة .

مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة

مواجهة صعبة جديدة إذن، ينتظرها عشاق ومحبو برشلونة وريال سوسيداد في بطولة الـ LaLiga .

والتي تحمل ذكريات مؤلمة لأصحاب الأرض، بعد خسارتي الموسم الماضي (2-4) و(0-1).

علاوة على فشل الملكي في تحقيق أي انتصار على برشلونة في آخر 12 مواجهة جمعت الفريقين.

حيثما كان الانتصار الأخير لـ ريال سوسيداد على برشلونة في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2017 بنتيجة (3-1).

في المقابل، يسعى الفريق الكتالوني للاستفادة من كتيبة النجوم التي يمتلكها، في تحقيق الفوز الأول له بالليجا.

أملًا في استعادة اللقب الغائب عن خزائن البلوجرانا منذ آخر تتويج في موسم 2019/2018.

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني في الجولة الثانية:

وشهدت مواجهات الأسبوع الثاني، نجاح الملكي في حسم نتيجة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد .

وذلك بفوز عريض على أصحاب الأرض مكنه من اقتناص الصدارة مبكرًا.

نادي ريال سوسيداد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار نادي ريال سوسيداد الإسباني ، الساعي لتسجيل فوزه الثاني في البطولة المحلية.

وذلك بعدما نجح Real Sociedad Fútbol في إلحاق هزيمة صعبة بمضيفه نادي قاديش في الجولة الأولى (1-0).

حيثما يحتل الفريق الباسكي حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الليجا، برصيد 3 نقاط وصافي (1) هدف.