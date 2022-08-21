ريال مدريد يسحق سيلتا ويتصدر الليغا

ريال مدريد يسحق سيلتا ويتصدر الليغااكتسح ريال مدريد مضيفه سيلتا فيغو 1- 4، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال عن طريق كريم بنزيمة من ضربة جزاء في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل سلتا فيغو عبر أسباس في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 41 سجل لوكا مودريتش الهدف الثاني للريال، ثم أضاف فينسيوس جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 56.

ونجح فيدريكو فالفيردي في تسجيل الهدف الرابع للريال في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة إهدار إدين هازارد لاعب ريال مدريد لضربة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب العام لليغا بجانب بيتيس وأوساسونا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند نقطة وحيدة في المركز الرابع عشر.