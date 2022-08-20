موعد مباراة ليفربول وآخر اخبار الدوري الإنجليزي الممتاز 2022

الدوري الإنكليزي الممتاز هو واحد من أكثر الدوريات العالمية إثارة ومتعة، وهو الأكثر مشاهدة على الإطلاق حيث يتابعه العديد والعديد من البشر في شتى بقاع الأرض، وخاصة الوطن العربي وقد بدأ الموسم الجديد بالفعل منذ أسبوعين، واليوم السبت تلعب مباريات الجولة الثالثة، ومن هنا نعرض لكم أهم وآخر أخبار هذا الدوري الرائع، كما نعرض أيضاً موعد مباراة ليفربول، حيث أن هذه المباراة تعد هي الأكثر بختاً عنها من قبل مشاهدي الدوري الإنجليزي الممتاز premier league.

موعد مباراة ليفربول

يلعب فريق ليفربول مباراته الثالثة في الـpremier league.هذا الموسم في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس 2022، حيث يلاقي فريق مانشستر يونايتد الجريح الذي لم يحصل على أي من نقاط المبارتين السابقتين، وتقام المباراة على ملعب الأخير في مدينة مانشستر، ويتوقع الجميع أن تكون هذه المبارة قوية جداً نظراً لتعادل الليفر في المبارتين الماضيتين، وسوء الأداء الظاهر أخيرا بعد الفوز على السيتى في نهائي كأس الجرع الخيرية بنتيجة 3\1 لصالح ليفربول.

آخر أخبار الدوري الإنجليزي الممتازpremier league.

تبدأ اليوم السبت الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتازعلى قنوات بي ان سبورت الرياضية وتنتهي يوم الإثنين القادم نهاية مباراة اللفر واليونايتد، وإليكم بعض أخبار الجولات السابقة:

متصدر الـpremier league هو نادي توتنهام بـ 7 نقاط، حتى الأن. هدافي الدوري الإنجليزي premier league هم: رودريغو مورينو لاعب ليدز يونايتد، ويلفرد زاها لاعب كريستال بالاس، وإرلينغ هالاند لاعب السيتي مانشستر وجميعهم سجل 3 أهداف. يلعب مان ستي مباراته القادمة غداً الاأحد على ملعب نيو كاسل الساعة 5:30 بتوقيت مصر. هناك أخبار تفيد بأن الدون كريستيانو رونالدو سيكون أساسياً في قادم المباريات بعد التائج السيئة في الجولتين السابقتين، ولكن ليس هناك تأكيد على هذا الخبر. لاعبو ليفربول يوزعون الهدايا على سكان مدينة ليفربول. ثم يأتي بعد ذلك الخبر الأهم وهو غضب من جماهير ليفربول بسبب النتائج الأخيرة ويأتي غالبية هذا الغضب على إدارة النادي.

أرقام قياسية للملك المصري محمد صلاح

يعتبر صلاح هو الاعب الأبرز في الـ premier leagueبما يقدمه من أرقام صعب كسرها أو تحطيمها لمن يأتي من بعده ومنها: