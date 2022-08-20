نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ مارثون الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والذي يحمل لقبه ريال مدريد، فمتابعين ريال مدريد وعشاقه يبحثون عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري، فريال مدريد يعتبر من أكبر أندية العالم من حيث الجماهرية على مستوى العالم ومن حيث عدد الألقاب، وعلى أساس ذلك يتم البحث باستمرار عن مواعيد مباريات هذا الفريق داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بإيضاحه بالتفصيل.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

حقق نادي ريال مدريد السوبر الأوربي بعد فوزه على فريق انتراخت فرانكفورت، وبعدها بدأ موسمه في الدوري الاسباني بفوز صعب على ألمرية الصاعد حديثًا للدوري بنتيجة 2-1، وإليكم موعد المباراة القادمة لريال مدريد بهذا الشكل الآتي:

سيواجه ريال مدريد في الجولة الثانية سيلتا فيغو يوم السبت 20-8 على ملعب السينتياجو، وذلك في تمام الساعة 10:00م.

فنادي سيلتا فيغو قادم من تعادل مثير مع فريق إسبانيول في الجولة الأولى، ومن المتوقع أنها ستكون مباراة صعبة على صاحب اللقب.

فالدوري الإسباني هذا الموسم سيشهد منافسة قوية من جانب ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، نظرًا لاقتراب مستوى الأداء فيما بينهم.

مباريات ريال مدريد في الجولات القادمة من الدوري

إليكم القائمة الخاصة بالمباريات القادمة لريال مدريد في الموسم الجديد للدوري بالشكل الآتي:

الجولة الثالثة، سيحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فريق اسبانيول يوم 28-8.

الجولة الرابعة، سيستضيف ريال مدريد فريق ريال بتيس يوم 3-9.

الجولة الخامسة، سيستضيف ريال مدريد فريق ريال مايوركا يوم 10-9.

الجولة السادسة، سيكون هناك ديربي قوي ما بين ريال مدريد الذي سيحل ضيفًا على فريق اتلتيكو مدريد يوم 18-9.

الجولة السابعة، سيواجه ريال مدريد فريق أوساسونا يوم 2-10.

الجولة الثامنة، سيحل ريال مدريد ضيفًا على فريق خيتافي يوم 9-10.

وبالتالي نكون قد كشفنا لمحبي فريق ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري، وأهم التفاصيل عن تلك المباراة، كما عرضنا أيضًا أهم المباريات في الجولات القادمة لريال مدريد، ومن المحتمل أن تكون المنافسة أصعب من الموسم الماضي على الدوري، وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب محللين الكرة.