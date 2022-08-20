نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو الـ78.. موعد مباراه الأهلي والإسماعيلي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الأهلي والإسماعيلي ، في إطار مباريات الجولة 18 المؤجلة للمرة الثالثة من يوم 14 أغسطس 2022 من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 21 أغسطس 2022، ملعب ستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، فعاليات مواجهة الكلاسيكو المصري المرتقب، والذي يجمع الثنائي الإسماعيلي والأهلي ، حيث تكتسب مبارياتهما أهمية كبيرة، بغض النظر عن النتائج والموقع في جدول ترتيب الدوري العام .

في السطور التالية، نستعرض تفصيلًا كل الأخبار والمعلومات والكواليس حول موعد مباراه الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من الدوري المصري ، إضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي .

مباراه الأهلي والإسماعيلي

بذكريات مواجهة الدور الأول، والتي شهدت اكتساحًا أحمرًا مدويًا.

يجدد فريقا الإسماعيلي والأهلي الموعد مع مواجهة ثالثة هذا الموسم.

هي الثانية في إطار مسابقة الدوري العام المصري.

بالإضافة إلى مواجهة أخرى في دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية ، انتهت بالتعادل (1-1).

حيثما تعد لقاءاتهما، ضمن مباريات القمة في كرة القدم المصرية .

والتي لا تعرف التاريخ أو جدول الترتيب العام للمسابقة، ودومًا ما تشهد نتائج مثيرة.

ورغم فقدان كلا الفريقان حظوظهما في المنافسة على لقب الـ Egyptian Premier League ، إلا أن الإثارة والمتعة متوقعة بشدة في اللقاء.

نستعرض فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهة الكلاسيكو المصري الجديد:

نادي الأهلي

نستهل تغطيتنا مع نادي الأهلي المصري ، والذي يمر مؤخرًا بظروف استثنائية.

حيثما غاب بشكلٍ كبير الأداء الجمالي والحاسم للمباريات.

ما أثر على النتائج وبالتالي على وضعية الـ Al Ahly SC في جدول ترتيب البطولة العريقة.