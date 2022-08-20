ليستر سيتى يمدد عقد لاعبه فاردي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا تمديد عقده مهاجمه، جيمي فاردي، حتى يونيو عام 2024، ليحصنه من محاولات مانشستر يونايتد لضمه هذا الصيف.

وأشارت تقارير صحفية إلى تحرك مانشستر يونايتد بشكل مفاجئ نحو جيمي فاردي للتعاقد معه، تحسبا لرحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد نادي ليستر سيتي في بيان رسمي، بأن عقد المهاجم المخضرم فاردي (35 عاما) يمتد حتى صيف 2024.



وانضم جيمي فاردي لصفوف ليستر سيتي عام 2012، قادما من فريق فليتوود تاون، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ومدد المهاجم الإنجليزي عقده مع "الثعالب" في أغسطس عام 2014، حتى صيف عام 2018، قبل أن يجدده مرة أخرى، في أوت عام 2018، لمدة أربع سنوات جديدة، ليمتد حتى عام 2022.

وشارك جيمي فاردي في 387 مباراة بقميص فريق "الثعالب" وسجل خلالها 164 هدفا، وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (موسم 2015-2016)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2020-2021)، والدرع الخيرية (2021)، إلى جانب حصوله على جائزة لاعب الموسم في "البريمير ليغ" للموسم (2015-2016).

وتوج جيمي فادري هدافا لفريق ليستر سيتي، والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم (2019-2020)، بعد إحرازه 23 هدفا.

المصدر: وكالات