نادي الحد البحريني يتعاقد مع اللاعب التونسي يسري العرفاوي

أعلن نادي الحد البحريني التعاقد مع اللاعب التونسي يسري العرفاوي.

يذكر أنّ اللاعب يسري العرفاوي صاحب الـ 30 عاما، يشغل خطة قلب دفاع، وقد سبق له أن تقمص أزياء عدة فرق تونسية وعربية على غرار الأولمبي الباجي وقوافل قفصة و نادي معان الأردني ونادي المالكية والحلا البحرينيين

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