موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني الممتاز والقنوات الناقلة

مباراة برشلونة وريال سوسيداد

وشهدت الجولة الأولى دخول برشلونة مواجهة رايو فاليكانو على أرضية ملعب إستاد سبوتيفاي كامب نو بالصفقات الجديدة على رأسها البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا لكنهم سقطوا في فخ التعادل السلبي وخرج بوسكيتس مطرود بالبطاقة الحمراء وتأكد غيابه عن مواجهة الغد.

في الوقت الذي عبر فيه فريق نادي ريال سوسيداد عقبة نادي قادش بالفوز بهدف واحد مقابل لا شيء سجله تاكيفوسا كوبو على ملعب رامون دي كارانزا يوم الأحد 14 أغسطس.

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ومن المُنتظر أن تنطلق صافرة بداية تلك المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

وعن القنوات الناقلة التي تتولى نقل تلك المواجهة فإنه يمكن مشاهدتها عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق العماني الكبير خليل البلوشي.

تشكيل برشلونة المتوقع

ويدخل البلوجرانا تلك المواجهة بالتشكيل التالي :-