موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد

ويأتي موعد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الغد الأحد الوافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس لعام ألفين واثنين وعشرين، والتي تنطلق عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليدز يونايتد

وسيتم نقل مباراة تشيلسي وليدز يونايتد عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium”، والتي خصصتها مجموعة بي إن القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث منافسات الدوري الإنجليزي عبر شاشتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نتائج الفريقين في الدوري الإنجليزي

وحقق تشيلسي فوزًا صعبًا خارج الديار في الجولة الأولى على حساب إيفرتون بهدف وحيد مقابل لا شيء بفضل ركلة الجزاء التي أحرزها جورجينيو، فيما تعدل إيجابيًا أمام توتنهام هوتسبير في ديربي لندن بالجولة الثانية بهدفين لمثلهما.

وعلى الجانب الآخر، يدأ ليدز يونايتد الموسم بقوة كذلك بعدما حقق الفوز على وولفرهامبتون بهدفين لهدف، ثم تعادل خارج الديار أمام قديسين ساوثهامبتون بهدفين لكل فريق.