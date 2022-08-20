بن شرقي الجديد.. الزمالك يفُجر مفاجأة للجماهير بصفقة من العيار الثقيل بن شرقي الجديد.. الزمالك يفُجر مفاجأة للجماهير بصفقة من العيار الثقيل

تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

وأوضحت صحيفة” البطولة” المغربية، في تقارير خرجت عنها خلال الساعات القليلة الماضية، أن نادي الزمالك المصري قد تعاقد بالفعل مع اللاعب المغربي زكريا الوردي لاعب نادي الرجاء المغربي، على أن يستمر العقد لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة جديدة من صفقات الانتقال الحر، وقد تم ذلك عقب انتهاء عقده مع الرجاء الرياضي في خلال شهر يونيو الماضي.

انضمام اللاعب المغربي زكريا الوردي للزمالك

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الزمالك، خلال الأيام القليلة الماضية استطاع حسم الصفقة، وذلك عقب أن تواجد وفد تابع للنادي خلال الأيام القليلة الماضية في المغرب،كما أوضحت الصحيفة المغربية، حقيقة حصول اللاعب حصل على التأشيرة الخاصة بدخول الأراضي المصرية، وأكدت الخبر، وأن ذلك تم في اليومين الماضيين، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وفي سياق منفصل، فإن نادي الزمالك أصبح أدنى من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز الذي حققه على فاركو، للمرة الرابعة عشر في تاريخه، حيث واصل الزمالك سلسلة انتصاراته على فاركو بهدف دون رد في الجوالة الـ31 من دوري الممتاز المصري، ما يجعل الفارس الأبيض أقرب لالتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، خاصة في ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي منها إيقاف القيد.