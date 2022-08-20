موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تُقام مباراة السيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا أمام نيوكاسل بقيادة المدرب المميز إيدي هاو، يوم الغد الأحد الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام ألفين واثنين وعشرين، في المباراة التي يسعى من خلالها المدير الفني الإسباني لتحقيق الفوز ومواصلة تصدر جدول الترتيب.

وتنطلق مواجهة حامل اللقب أمام الفريق القادم بقوة بعد شراءه من قبل صندوق الإستثمار السعودي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودي وقطر والعراق، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

وتنقل قناة “بي إن سبورتس بريميوم 1” موقعة السيتيزينز أمام الماكبايز على الهواء مباشرةً، والتي حددتها قنوات بي إن القطرية الناقل الحصري والوحيد لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2022-2023.

نتائج الفريقين بالدوري الإنجليزي

وبدأ مانشستر سيتي مباريات الموسم الجديد من البريميرليج بقوة بعد الفوز خارج الديار على حساب وست هام يونايتد بهدف نظيف، قبل أن يكتسح بورنموث الصاعد حديثًا من التشيامبيون شيب بأربعة أهداف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تمكن نيوكاسل يونايتد من تحقيق فوز مريح على ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بهدفين مقابل لا شيء، وعاد بتعادل صعب من ميدان برايتون بدون أهداف.