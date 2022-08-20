نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “levi” موعد مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وسيلتافيجو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، من المواعيد الهامة التي يتم البحث عنها اليوم من قبل عشاق الملكي سواء داخل إسبانيا أو خارجها، حيث يحل الريال ضيفاً ثقيلاً الليلة على ملعب سيلتافيجو بالايدوس، تنقل المباراة على الهواء مباشراً الليه عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالكة لحقوق بث مباريات الليجا الإسبانية مباشراً في الوطن العربي ومنطقة شمال أفريقيا، يسعى الفريقين لتحقيق الفوز الليلة الريال لتحقيق بداية قوية، يعلن من خلالها عزمة على الاحتفاظ بلقبه الذي حصل عليه العام الماضي.

كان ريال مدريد قد حقق فوزاً صعباً ومثيراً في أفتتاح مبارياته في الدوري، على حساب فريق ألميريا الصاعد حديثاً للدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما صاحب الأرض والجمهور فريق سيلتافيجو قد تعادل في الجولة الأولى أمام فريق أسبانيول بهدفين لكل فريق.