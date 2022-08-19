أوراوا وباثوم إلى ربع نهائي أبطال آسيا

أوراوا وباثوم إلى ربع نهائي أبطال آسياتأهل باثوم يونايتد التايلاندي وأوراوا رد دايموندز الياباني إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزين كبيرين يوم الجمعة، الأول 4-صفر على كيتشي من هونغ كونغ والثاني بخماسية نظيفة على جوهور دار التعظيم الماليزي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن جميع مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الشرق تقام في مدينة سايتاما اليابانية من مباراة واحدة من دون ذهاب وإياب.

وافتتح الدنماركي ألكسندر شولتز التسجيل لأوراوا، بطل 2007 و2017، باكرًا من ركلة جزاء (8)، فيما أضاف السويدي دافيد موبيرغ كارلسون ثنائية قبل نهاية الشوط الاول (19 و39).

كما أضاف البديل الدنماركي كاسبر يونكر ثنائية أيضًا بعد أن دخل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة (84 و90+1).

وفي المباراة الأخرى، صنع باثوم يونايتد التاريخ بعد بلوغه الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأسمى للمرة الأولى في تاريخه.

وخاض "على الأرجح" مهاجم كيتشي المونتينيغري ديان داميانوفيتش مباراته الأخيرة في دوري أبطال آسيا، حيث من غير المتوقع أن يظهر الهداف التاريخي للبطولة البالغ من العمر 41 عامًا في نسخة العام 2023.

وسجل ووراشيت كانيتسريبومفين (34)، إحسان فندي أحمد (39)، تيراسيل دانغدا (68) وشاتمونغكول تونغكيري (87) أهداف الفريق الفائز.

وكان تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وفيسيل كوبي الياباني أول المتأهلين الخميس إلى ربع النهائي على حساب مواطنيهما دايغو الكوري ويوكوهاما مارينوس تواليًا.

وتُقام قرعة ربع النهائي السبت على أن تقام المباراتان الإثنين المقبل.