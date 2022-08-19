وست هام يهزم فيبورغ ويقترب من التأهل

وست هام يهزم فيبورغ ويقترب من التأهلفاز وست هام يونايتد الإنكليزي على ضيفه فيبورغ الدنماركي 1-3 في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم وست هام عن طريق جانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 25 من زمن المباراة قبل أن يضيف جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة -64.

وفي الدقيقة 70 سجل فيبورغ هدفه الوحيد عن طريق جاكوب بوندي قبل أن يضيف مايكل أنطونيو الهدف الثالث لوست هام في الدقيقة 78.