"مقابل 34 مليون جنيه".. "الخطيب" يحسم التعاقد مع موهوب الكرة المصرية

في سياق آخر كشف الإعلامي الرياضي محمد شبانة مقدم البرامج التلفزيونية عن إنهاء أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لكافة تفاصيل عقد ابرهيم عادل نجم بيراميدز بتوصية من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وأكد شبانة أن العقد سيكون لمدة خمس مواسم يتقاضي اللاعب خلالها 6 مليون جنيه في الموسم مع زيادة مليون جنيه كل موسم في المواسم التالية أي أن القيمة النهائية للصفقة ستكون 34 مليون جنيه، من جانبه تحاول ادارة الاهلي حسم الصفقة مع نظيرتها ادارة بيراميدز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مرتقبة أمام نظيره فريق الاسماعيلي في الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق الواحد والعشرين من شهر أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.