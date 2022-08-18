عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل سواريش من تدريب الفريق

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الأهلي يستقر على رحيل سواريش

الرياض - احمد صلاح - استقر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش من تدريب الفريق وذلك بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة خاصة على مستوى بطولة الدوري المصري واقترابه من خسارة الدوري المحلي، وخسارة بطولة كأس مصر في النهائي على يد الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر بإن محمود الخطيب استقر على رحيل ريكاردو سواريش وان الإعلان الرسمي خلال ساعات قليلة مقبلة خاصة بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

ولم يقدم البرتغالي اوراق اعتماده داخل النادي الأهلي، حيث خسر العديد من النقاط في بطولة الدوري المصري ويحتل المركز الثالث وهذا لم يحدث لأول مرة منذ فترة كبيرة واقتراب الزمالك من الحصول على لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تعثر يوم امس على يد فريق ايسترن كومباني بدون أهداف وتعادل سلبي في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري المحلي، ليخسر الفريق نقطتين بقيادة المدرب ريكاردو سواريش.

وأضاف المصدر داخل الفريق أن أمير توفيق مدير التعاقدات ومحمود الخطيب يدرسون السيرة الذاتيه لأكثر من مدرب في الوقت الحالى، من أجل التجهيز للإعلان عن إقالة المدرب، وهناك اقاويل تشير رغبة عدد كبير من المتواجدين بعودة بيتسو موسيماني ولكن الخطيب رفض تلك الأمر كذلك ينطبق على رينيه فايلر وأن رئيس النادي يرى ان السويسري رحل بشكل لايليق بالنادي مما يعني صعوبة عودته لقيادة الفريق من جديد