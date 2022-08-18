خطفه من المستشار.. الخطيب يحسم التعاقد مع ابن الزمالك مقابل 7 مليون جنيه

لذلك استقرت إدارة الأهلي على التعاقد مع الحارس الدولي محمد صبحي المعار من قبل الفريق الزمالك إلى نادي فاركو بنية الشراء مقابل 20 مليون جنية والذي تنوي ادارة الفريق الصاعد حديثا تفعيله خلال الفترة المقبلة، وأكد الإعلامي الرياضي فتح الله زيدان عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي قد أنهى بالفعل اتفاقه مع اللاعب حيث من المقرر أن يتقاضى مبلغ وقدره 7 مليون جنيه في الموسم.

كما أكد زيدان أن اللاعب فضل الإنضمام إلى الأهلي عن العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء، وكان المستشار مرتضى منصور قد صرح خلال وقت سابق أن صبحي تحدث إلى أحد لاعبي الزمالك بأنه يرفض العودة إلى الزمالك في الموسم المقبل.