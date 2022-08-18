نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة للحسم.. موعد مباراة فاركو والزمالك الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة فاركو والزمالك ، ضمن لقاءات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021 ، وفي إطار مباريات اليوم الثالث من مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الجمعة 19 أغسطس 2022، ملعب ستاد الإسكندرية في عروس البحر المتوسط، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة والتي تجمع ناديا الزمالك وفاركو ، حيث يسعى حامل اللقب إلى جمع 3 نقاط جديدة من أصل 6 نقاط يحتاجها لحسم الدرع الـ14 للقلعة البيضاء، مقابل رغبة من الفريق السكندري في إنهاء مثالي لمشاركته الأولى في الدوري العام المصري.

في السطور التالية، نستعرض تفصيلًا كل المعلومات والأخبار والكواليس حول موعد مباراة فاركو والزمالك والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الجاري من الدوري المصري ، علاوة على تاريخ مواجهات فاركو والزمالك .

مباراة فاركو والزمالك

ضمن أسابيع الحسم في مسابقة الـ Egyptian Premier League يحتضن ستاد الإسكندرية العريق، مواجهة قوية وهامة.

حيثما يلتقي فريقا الزمالك وفاركو ، في مباراة أخرى من الموسم المثير الحالي، والتي لم تحسم منذ الدور الأول.

إذ خيم التعادل السلبي على مواجهة الذهاب بين الفريقين.

وهو ما قد لا يفيدهما، تحديدًا بالنسبة للفارس الأبيض الطامح إلى الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي.

بهدف إضافة لقب جديد يحمل الرقم 14 في الدوري العام، وهو الثاني على التوالي.

بينما يأمل الفريق البرتقالي في تحقيق نتيجة طيبة، تمهد لإنهاء مثالي لمشاركته الأولى في البطولة.

فيما يلي نستعرض ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في الجولة 31:

كانت مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من المسابقة، قد انطلقت يوم أمس الأربعاء 17 أغسطس 2022.

حيثما أسفرت مباراة إيسترن كومباني والأهلي ، تعادل مخيب للفريقين، وتحديدًا للمارد الأحمر!.

فيما تستأنف الجولة اليوم الخميس 18 أغسطس، وذلك بـ3 لقاءات، في أبرزها “ديربي القنال” ممثلًا في مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي .

ويوم الجمعة، تقام 3 لقاءات، من أهمها لقاءي الفارس الأبيض والقلعة البرتقالية “فاركو”، ومباراة بيراميدز وسموحة.

وتختتم الجولة يوم السبت، من خلال مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي.

نادي فاركو

مع أصحاب الديار نادي فاركو المصري ، نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

إذ نجح الفريق السكندري في تقديم نفسه، خلال مشاركته الأولى بالبطولة، ما مكنه من احتلال مركز جيد في جدول الترتيب.

حاليًا يأتي Pharco FC في المرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 40 نقطة وصافي (2) هدف.

حيثما نجح هذا الموسم في تحقيق 9 انتصارات و13 تعادلًا.

ولكن تجرع مرارة الخسارة في 8 مباريات.

وعن نتائج آخر 5 مباريات لفاركو في الدوري ، فقد تمكن أبناء المدير الفني البرتغالي نونو ألميدا من جمع 8 نقاط.

وذلك من انتصارين على إنبي والبنك الأهلي مؤخرًا بنتيجة واحدة (1-0).

كما تعادل مع الأهلي ثم مع الإسماعيلي سلبيًا (0-0).

بينما خسر من أمام طلائع الجيش بهدف.

نادي الزمالك

على الجانب الآخر، يقترب نادي الزمالك المصري ، والذي يقدم واحدًا من أفضل مستوياته على الصعيد المحلي، من حسم الدرع الـ14.

إذ يعتلي Zamalek SC صدارة ترتيب المسابقة برصيد 72 وصافي (33) هدفًا.

وذلك بعدما تمكن من تحقيق الانتصار في 23 مباراة والتعادل في 3 أخرى.

غير أنه تلقى الخسارة في 4 لقاءات.

ومنذ التعادل الإيجابي مع الأهلي في يونيو الماضي، تمكن رجال مدرسة الفن والهندسة من حصد العلامة الكاملة بـ9 انتصارات متتالية.

وحول نتائج آخر 5 مباريات للزمالك في الدوري ، نجحت كتيبة “البروفيسور” جوسفالدو فيريرا في حصد 15 نقطة.

وذلك بعد الفوز على سموحة (2-0) وفيوتشر (1-0).

بالإضافة إلى الانتصار على بيراميدز في الكلاسيكو المصري (3-0).

وأخيرًا الفوز على الجونة ومصر المقاصة بنتائج كبيرة.

تاريخ مواجهات فاركو والزمالك

على صعيد المواجهات بين Pharco vs Zamalek ، فقد جمعت الناديين إجمالي مواجهتين، وفق ما رصدناه في “ثقفني”.

اللقاء الأول جاء في إطار دور المجموعات من كأس الرابطة المصرية ، في نسختها الأولى، التي حسمها فيوتشر.

حيثما فاز الفريق السكندري على الفارس الأبيض بثنائية نظيفة.

بينما فشل أبناء ميت عقبة في الثأر من الخسارة، خلال لقاء الدور الأول في أبريل الماضي، ليتعادلا سلبيًا.

موعد مباراة فاركو والزمالك والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الحاسمة، مساء الجمعة، وذلك عند السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة فاركو والزمالك ، فمن المقرر أن يفصح عنه الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) لاحقًا.

ستقوم قنوات أون تايم سبورت بتغطية أحداث المباراة، وذلك عبر ON Time Sports 1 HD على الأرجح.

وبشأن معلق مباراة فاركو والزمالك ، فلم تكشف شبكة القنوات الرياضية المصرية رسميًا عن معلقي المواجهة.

الخاتمة

استعرضنا سويًا خلال السطور الماضية، كل الأخبار والتفاصيل والكواليس حول موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في النسخة الـ63 من الدوري المصري ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو .