"سكة السلامة".. الأهلي يوافق رسميًا على رحيل نجم الفريق واللاعب ودع زملاءه في الفريق

الأهلي يوافق على رحيل دينامو وسط الملعب

أكدت الصحف الرياضية صباح اليوم، بأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الخطيب قد أعطى الموافقة النهائية على بيع اللاعب آليو ديانج لصالح أحد الأندية التركية خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهذا مقابل نحو 6 مليون دولار سيحصل عليها النادي الأهلي من أجل التنازل عن اللاعب الدولي المالي.

ووفقًا للتقارير، فإن لجنة التعاقدات في الأهلي قد أخبرت اللاعب بموقف الإدارة بشكل رسمي، وهو ما رحب به اللاعب للغاية وهذا بسبب رغبته منذ فترة طويلة في الرحيل وخوض التجربة الاحترافية.

ومن المؤكد بأن يودع آليو ديانج زملاءه في النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة ومن ثم سيرحل إلى تركيا من أجل الاتفاق مع ناديه الجديد وحسم باقي تفاصيل الصفقة بشكل رسمي.

الأهلي يستغل آموال ديانج لتدعيم الفريق

أوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي بأن هناك وعد من الإدارة باستغلال أي أموال ستأتي من بيع اللاعبين والنجوم في دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة للنادي الأهلي في السنوات المقبلة.

ومن بين الأسماء المرشحة وبقوة الآن للانضمام إلى الأهلي ثلاثي فيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت ومحمد رضا بوبو بجانب عمرو السيسي من طلائع الجيش ومصطفى شلبي من نادي إنبي، وكذلك بعض الأسماء الشابة على غرار رشدان مدافع دجلة وأحمد نادر حواش مهاجم إنبي.