"ضربة الموسم".. "الخطيب" يحاول إقناع "صفقة الزمالك" بالإنضمام للأهلي

من ناحيه أخرى كشفت مصادر صحفية عن دخول الكابتن محمود الخطيب في محاولات قوية لاقناع صفقة الزمالك في الإنضمام إلى الأهلي في الموسم المقبل وذلك بعدما أنهى الفارس الأبيض اتفاقه مع اللاعب بشكل رسمي لينتقل إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وأكدت المصادر أن ادارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب تحاول اقناع السنغالي ابراهيما نداي بالإنضمام إلى الأهلي ورفض الإنضمام الي الزمالك وذلك بعدما دخلت في مفاوضات جده معه، يأتي ذلك في ظل الأنباء المتداولة عن حصول نادي الزمالك على توقيع اللاعب بشكل رسمي في الفترة الاخيرة.