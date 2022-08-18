انت الان تتابع خبر"ضربة الموسم".. "الخطيب" يحاول إقناع "صفقة الزمالك" بالإنضمام للأهلي والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام فريق الاسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل الموافق ال 21 من شهر أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، الجدير بالذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة برصيد 63 نقطة بعد ما حقق تعادلا مخيبا للآمال أمام فريق ايسترن كومباني في الجولة الماضية.
من ناحيه أخرى كشفت مصادر صحفية عن دخول الكابتن محمود الخطيب في محاولات قوية لاقناع صفقة الزمالك في الإنضمام إلى الأهلي في الموسم المقبل وذلك بعدما أنهى الفارس الأبيض اتفاقه مع اللاعب بشكل رسمي لينتقل إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.
وأكدت المصادر أن ادارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب تحاول اقناع السنغالي ابراهيما نداي بالإنضمام إلى الأهلي ورفض الإنضمام الي الزمالك وذلك بعدما دخلت في مفاوضات جده معه، يأتي ذلك في ظل الأنباء المتداولة عن حصول نادي الزمالك على توقيع اللاعب بشكل رسمي في الفترة الاخيرة.