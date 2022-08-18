"أنا عايز النادي".. "نجم الأهلي" يرفض جميع العروض ويتمسك بالاستمرار في القلعة الحمراء

في سياق آخر كشفت مصادر صحفية أن اللاعب محمد محمود نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تلقى عدة عروض خلال الساعات الماضية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء وتاتي أبرز العروض من فرق الاسماعيلي والإتحاد السكندري وسموحة والبنك الأهلي.

من جانبه رفض اللاعب مناقشة تلك العروض التي وصلت إليه وتمسك بالإستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد خاصة أنه بدأ يشارك بشكل أساسي مع الفريق ويحاول استغلال تلك الفرصة من أجل البقاء داخل التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم المقبل، ويعاني محمد محمود من عدد من الإصابات التي طالته منذ انضمامه للأهلي قادما من فريق وادي دجلة منذ أكثر من موسمين.