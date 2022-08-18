"فى الطيارة" اتفرج صفقة الزمالك الجديدة تصل للقاهرة خلال ساعات

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صفقة الزمالك الأولي تصل للقاهرة

الرياض - احمد صلاح - صفقات الزمالك الجديدة أصبحت الشغل الشاغل للجماهير البيضاء خلال الفترة الحالية على الرغم من وجود إستقرار فنى كبير تحت قيادة فيريرا الذى تمكن من قيادة الزمالك لتحقيق بطولة كأس مصر ويقترب وبقوة من تحقيق لقب الدوري العام بعد منافسة شرسة مع الأهلى وبيراميدز.

قام النجم المغربي الشاب زكرياء الوردي بنشر صورة له على حسابه الشخصي بالإنستجرام تؤكد على إتجاهه إلى العاصمة المصرية القاهرة دون الكشف عن باقي التفاصيل بالأخص أن هناك بعض التقارير الصحفية أكدت على وجود رغبة من جانب بيراميدز فى الدخول فى مفاوضات مع اللاعب الشاب.

الزمالك هو الأقرب للحصول على توقيع زكريا الوردي بالأخص بعد رحيل طارق حامد الذى قرر الرحيل عن القلعة البيضاء لخوض تجربة جديدة فى الدوري السعودي مع إتحاد جدة بالإضافة إلي ضعف مردود أشرف روقا لاعب طلائع الجيش السابق على الرغم أن اللاعب كان له دور بارز فى تحقيق لقب كأس مصر على حساب الأهلى.

زكريا الوردي يعتبر من أبرز اللاعبين فى صفوف الرجاء المغربي وتواجد مع الفريق فى كأس السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلى والذى حسمه النسر الأحمر لصالحه تحت قيادة مديره الفني السابق موسيماني ولذلك من المتوقع أن يتمكن اللاعب المغربي من الحصول على ثقة فيريرا بسهولة بالأخص أن الوردي يملك الخبرات الأفريقية والإمكانيات الفنية التى تعطى له الأفضلية على حساب أشرف روقا.