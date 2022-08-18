اتفرج "مش هسيبوا للخطيب".. مرتضي منصور يتحدي محمود الخطيب ويقترب من حسم الصفقة المنتظرة في الأهلي

انت الان تتابع خبر "مش هسيبوا للخطيب".. مرتضي منصور يتحدي محمود الخطيب ويقترب من حسم الصفقة المنتظرة في الأهلي والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز في المباراة المقرر إقامتها غدا الجمعة الموافق التاسع عشر من شهر اغسطس الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الجدير بالذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب جدول المسابقة برصيد 72 نقطة واقترب بشكل كبير من حسم اللقب للمرة الثانية على التوالي.
في سياق آخر كشفت مصادر صحفية أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دخل بقوة في صفقة محمد رضا بوبو نجم وسط فيوتشر لضمه إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد، يذكر أن النادي الأهلي يرغب بشدة في ضم اللاعب، وتشير بعض التقارير أن الاهلي قد حصل على توقيع اللاعب بالفعل خلال الفترة الماضية.
ويعود بوبو ضمن اللاعبين المرشحين للإنضمام للأهلي أو الزمالك في الموسم المقبل مع عدد آخر من اللاعبين مثل عمرو السيسي ومصطفى الزناري وأحمد رفعت وأحمد عاطف وغيرهم.