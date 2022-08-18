اتفرج "مش هسيبوا للخطيب".. مرتضي منصور يتحدي محمود الخطيب ويقترب من حسم الصفقة المنتظرة في الأهلي

في سياق آخر كشفت مصادر صحفية أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دخل بقوة في صفقة محمد رضا بوبو نجم وسط فيوتشر لضمه إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد، يذكر أن النادي الأهلي يرغب بشدة في ضم اللاعب، وتشير بعض التقارير أن الاهلي قد حصل على توقيع اللاعب بالفعل خلال الفترة الماضية.

ويعود بوبو ضمن اللاعبين المرشحين للإنضمام للأهلي أو الزمالك في الموسم المقبل مع عدد آخر من اللاعبين مثل عمرو السيسي ومصطفى الزناري وأحمد رفعت وأحمد عاطف وغيرهم.