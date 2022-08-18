نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “باقة العالمي موقع مرسول بارك” وأحصل على 50 % خصم وفرصة الفوز بسيارة “تفاصيل” في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقة العالمي موقع مرسول بارك أعلن نادي النصر السعودي، عن باقة التذاكر الموسمية للموسم الكروي الجديد “باقة العالمي”، وأعلن عن مميزات الحصول على الباقة، يأتي هذا في طار استعدادات المنصة الخاصة ببيع تذاكر مباريات نادي النصر السعودي في جميع المنافسات، سواء المحلية أو العالمية، تعمل إدراة ملعب مرسول بارك على تسويق تذاكر الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد، الذي ينطلق في 25 من الشهر الجاري شهر أغسطس.

باقة العالمي موقع مرسول بارك

أعلنت إدارة ملعب مرسول بارك عن المميزات التي سيحصل عليها من يقتني الباقة الموسمية لمشاهدة مباريات النصر في الدوري وتتمثل فيما يلي.

خصم يصل إلي 50% لسعر التذكرة للمرافقين لصاحب البطاقة “الأطفال أقل من 12 عام، الأخت، الأم، الزوجة”. فرصة الفوز بسيارة كل مباراة من مباريات العالمي بالدوري. أحقية أولوية الحجز لصاحب باقة العالمي الموسمية لحجز تذاكر المباريات. حضور 3 مباريات ودية يجيك عليها دعوة.

تذاكر مباريات نادي النصر السعودي

بعد أن أعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عن مميزات الباقات الموسمية تسارع عشاق العالمي في شراء الباقة، والتي بيع منها 1000 تذكرة في أقل من 24 ساعة فقط، ولم يتبقى سوى 1000 تذكرة أخرى وينفذ العدد المقرر للحجز، لكل من يرغب في الشراء سرعة الدخول على منصة مرسول بارك وحجز باقة العالمي الموسمية موقع مرسول بارك.

باقة العالمي موقع مرسول بارك “بريميوم”

كما أعلن النادي عن باقة العالمي بريمو التي تعطي نفس باقة العالمي السابقة، إضافة إلي المميزات التالية.

توفير موقف خاص للسيارات لحامل الباقة.

في يوم عيد ميلادك سوف يتم إرسال تهنئة من لاعبك المفضل.

خصم يصل إلي 10% على أي شيء يتم شراءه من متجر النادي.

أولوية شراء تذاكر للأهل والأصدقاء قبل طرحها للبيع للجمهور.

باقة العالمي بريميوم vip

للفئات المتميزة التي ترغب بالشعور بالتميز أطلقت باقة بريميوم vip، والتي تضيف على كل مميزات الباقتين السابقتين ما يلي.