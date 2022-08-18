"صادم" أرنولد يفاجئ محمد صلاح بتصرف مثير ويورطه أمام جمهور ليفربول

هذا ومع انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بدأ فريق ليفربول يظهر وكأنه يعاني في النسخة الجديدة من الدوري، حيث خاض فريق ليفربول حتى الآن مبارتان في الدوري وقد انتهت المبارتان بالتعادل ولم يستطع رفقاء محمد صلاح من تحقيق الفوز في أي مباراة من المبارتين، وبذلك يمتلك ليفربول حاليا نقطتان فقط وتعتبر هذه البداية من أسوأ البديات لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات، حيث كان ليفربول يستهل مباراته في الدوري غالبا بالفوز.

هذا وقد جمعت المباراة السابقة للريدز في الدوري بينه وبين فريق كريستيال بالاس، وقد انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، وقبل انطلاق المباراة مباشرة تعرض محمد صلاح لموقف محرج للغاية بسبب زميله في الفريق أرنولد، وقد تسبب هذا الموقف في سخرية الجمهور من محمد صلاح، حيث ظهر أرنولد قبل انطلاق المباراة وهو شارد تماما وفي حالة سرحان كبيرة جعلته لم ينطلق مع زملائه لمصافحة الفريق المنافس، وكان يقف وراءه في الصف محمد صلاح والذي لم يستطع التحرك بسبب ارنولد، وظهر صلاح وهو يشاور لزميله للتحرك.