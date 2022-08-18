إبن سيميوني ينتقل إلى نابولي على سبيل الإعارة

انتقل المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني إلى نابولي قادماً من فيرونا على سبيل الإعارة كما أعلن الناديان الإيطاليان الخميس.
وخاض إبن السابعة والعشرين، وهو نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، أفضل مواسمه التهديفية في صفوف فيرونا بتسجيله 17 هدفاً.
وكشفت الصحف الإيطالية بأن الصفقة قد تصبح دائمة الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو (12.2 مليون دولار)، في حال تم تحقيق بعض الشروط.
وكان مدرب نابولي لوتشانو سباليتي علّق الأسبوع الماضي على إمكانية انضمام سيميوني إلى صفوف الفريق الجنوبي بقوله "إنه لاعب في حاجة إليه نابولي والعكس صحيح. إنها صفقة جيدة".
وكالات
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