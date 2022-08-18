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عمر شويل - جدة كم سعر بطاقة هيا كاس العالم، سؤال يراود الكثير من محبي كرة القدم وخاصة لقرب انطلاق الفعاليات الرسمية لمونديال كأس العالم بدولة قطر عام 2022، حيث يفضل الكثير السفر لحضور هذا الحدث مباشرة ليشاهدون كافة المباريات المقامة بكأس العالم من خلال المقاعد المخصصة للمتفرجين بالملاعب، علاوة على ذلك يتمكنوا من مقابلة اللاعبين المفضلين لهم.

لذلك يقدم لكم موقع ثقفني كافة المعلومات حول أسعار التذاكر بمونديال كأس العالم 2022.

أسعار تذاكر كأس العالم

طرحت دولة قطر الأسعار الخاصة بحضور مباريات كأس العالم من خلال بطاقة هيا كاس العالم وكانت على النحو التالي:_

تكلفة تذكرة حضور المباراة الافتتاحية بين المنتخبين (المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري ’’

2250 ريالا قطريا للفئة الأولى وللفئة الثانية “1600” ريال قطري، وللفئة الثالثة مبلغ “1100” ريال قطري أما الفئة الرابعة فسوف تكون بمبلغ “200” ريال قطري

سعر تذاكر مباريات دور المجموعات بداية من رقم “2” إلى “48”

بمبلغ “800” ريال قطري عن الفئة الأولى، وعن الفئة الثانية مبلغ “600” ريال قطري.

أما عن الفئة الثالثة والرابعة فتقدر بمبلغ “250” ريالا قطريا للفئة الثالثة، و “40” ريالا قطريا للفئة الرابعة.

قيمة التذاكر عن الدور السادسة عشرة المجموعات (49) حتى (56)

قيمة 1000 ريال قطري عن الفئة الأولى.

عن الفئة الثانية مبلغ “750” ريالا قطريا

عن الفئة الثانية مبلغ “750” ريالا قطريا قيمة تذاكر الفئة الثالثة “350” ريالا والفئة الرابعة “70 للفئة الرابعة.

مبارايات دور الربع النهائي”

1550 “ريالا قطريا عن الفئة الأولى

الفئة الثانية” 1050 “ريالا قطريا، وعن الفئة الثالثة مبلغ” 750 “ريالا قطريا،

الفئة الرابعة فتقدر بمبلغ” 300 ريال قطري

الدور نصف النهائي

قيمة: “3480” ريالا قطريا عن الفئة الأولى.

مبلغ ” ” 2400 عن الفئة الثانية أما عن تذاكر الفئة الثالثة تقدر المبلغ “1300”بلغت تكلفة حضور الفئة الرابعة “500” ريال قطري.

مباراة تحديد من هو الفريق صاحب المركز الثالث

قيمة ” ” 1550 عن الفئة الأولى.

مبلغ “1100 عن الفئة الثانية و” “750 ريالا قطريا عن الفئة الثالثة، وعن الفئة الرابعة مبلغ 300 ريال قطري.

كم سعربطاقة هيا كاس العالم لحضور المبارايات النهائية